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Martes 12 de mayo de 2026

Bonnie Tyler es inducida a coma tras cirugía intestinal de emergencia en Portugal

La cantante británica Bonnie Tyler, ícono musical de los años 80 y reconocida mundialmente por éxitos como Total Eclipse of the Heart, fue puesta en coma inducido luego de someterse a una cirugía intestinal de emergencia en Portugal.

De acuerdo con su representante, Judd Lander, la medida fue tomada por recomendación médica para favorecer su recuperación tras la intervención quirúrgica.

“Los médicos de Bonnie la han colocado en coma inducido para favorecer su recuperación. Les pedimos que respeten su privacidad en estos momentos difíciles”, señaló su portavoz en declaraciones difundidas por AFP.

La artista, cuyo nombre real es Gaynor Hopkins, fue hospitalizada el miércoles en un centro médico de Faro, al sur de Portugal, donde posee una residencia secundaria.

Inicialmente, su entorno había informado que la operación se desarrolló con éxito y que la cantante se encontraba en proceso de recuperación, aunque posteriormente se confirmó que fue inducida a coma como parte de su tratamiento médico.

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Bonnie Tyler tenía previsto iniciar una gira internacional el próximo 22 de mayo con presentaciones programadas en Germany, Austria y United Kingdom, fechas que ahora permanecen en incertidumbre debido a su estado de salud.

Originaria de Wales, la cantante alcanzó fama internacional a finales de la década de los 70 con el tema It’s a Heartache, y consolidó su carrera en los años 80 con éxitos como Holding Out for a Hero.

En 2013 representó al Festival de Eurovisión 2013 con la canción Believe in Me, donde terminó en la posición 19.

En 2023, el rey Carlos III la distinguió como miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por su trayectoria y aportaciones a la música.

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