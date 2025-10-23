El Estado

“Borrón y cuenta nueva”: presenta Hacienda descuentos históricos

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado presentó este jueves los beneficios del programa “Borrón y cuenta nueva”, que ofrece descuentos históricos en adeudos vehiculares, multas y otros trámites estatales.

El titular de la dependencia, José de Jesús Granillo, encabezó el anuncio, destacando que el objetivo del programa es apoyar la economía familiar y promover la regularización de los contribuyentes con descuentos de hasta el 95 por ciento en diversos conceptos.

De acuerdo con la información oficial, durante noviembre se aplicará un 95 % de descuento en multas de tránsito y recargos; en diciembre, el beneficio será del 80 %, y en enero de 2026, del 70 %, en recargos estatales correspondientes a 2024 y años anteriores, así como en recargos por cambio de propietario.

En el caso de las licencias de conducir, los descuentos serán del 40 % en noviembre, 30 % en diciembre y 30 % en enero. Para quienes deban realizar examen toxicológico, el descuento será del 65 % en noviembre y 50 % en diciembre y enero.

Respecto a las licencias de gobernación, las multas y recargos tendrán un 80 % de descuento en noviembre, 55 % en diciembre y 50 % en enero. Además, para actualización de datos, se ofrecerá un 40 % de descuento en noviembre y 30 % en los meses posteriores.

Granillo señaló que, durante este periodo, también se habilitarán opciones de convenios de pago para la expedición de constancias de no inconveniente emitidas por la Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios, dirigidas a establecimientos con venta o consumo de bebidas alcohólicas.

Los pagos podrán realizarse de forma presencial en las oficinas de Recaudación de Rentas y en los kioscos ubicados en distintos puntos de la ciudad, o bien en línea a través del portal ipagos.chihuahua.gob.mx
, donde es posible descargar la referencia bancaria para pagar en tiendas de autoservicio o bancos.

Para mayor información, la Secretaría de Hacienda brinda atención mediante su página de Facebook (facebook.com/SHGobChih) y a través de WhatsApp al número 614 372 17 00.

Con el programa “Borrón y cuenta nueva”, el Gobierno del Estado busca ofrecer facilidades para que los contribuyentes regularicen su situación fiscal y comiencen el nuevo año con finanzas más estables.

