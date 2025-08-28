Botea alcalde Bonilla y presidenta del DIF Municipal por el Teletón

Jueves 28 de agosto de 2025

En apoyo al Teletón, la tarde de ayer, el alcalde Marco Bonilla y la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, acompañaron a los directivos de esta institución al boteo realizado en el crucero de la avenida de La Cantera y Tomás Valles para apoyar esta noble causa.

En el boteo en el que estuvieron presentes Guillermo Dumas, subdirector de alianzas y Efraín Monrroy director del CRIT, así como todo el equipo de trabajo que con su cochinito en mano llegaron a las ventanillas de los conductores.

Por parte del Gobierno Municipal, participó personal del DIF, la Dirección de Mantenimiento Urbano, así como la síndica municipal Olivia Franco con su equipo de trabajo de la Sindicatura.