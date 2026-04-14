Brigadistas, a metros de localizar a minero atrapado en El Rosario

Martes 14 de abril de 2026

Los trabajos de rescate en la mina de El Rosario registran avances significativos a 20 días del derrumbe que dejó a varios trabajadores atrapados, informaron brigadistas que participan en las labores.

De acuerdo con los rescatistas, este martes lograron acercarse a una zona donde se presume se encuentra Isidro, el último trabajador que permanece bajo tierra.

Indicaron que actualmente se encuentran a aproximadamente 15 metros del punto donde habría quedado atrapado, por lo que en las próximas horas podrían alcanzarlo.

Los brigadistas señalaron que las condiciones en el área son relativamente favorables, ya que existe buena presencia de oxígeno y mínima filtración de agua, lo que mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.

Asimismo, detallaron que buscan ubicar el carrito que el trabajador operaba al momento del accidente, ya que, según los reportes, lo estacionó antes de continuar a pie para inspeccionar una zona de la mina, donde posteriormente ocurrió el derrumbe que le impidió salir.

Las labores de rescate continúan de manera ininterrumpida, mientras familiares y autoridades mantienen la expectativa ante un posible hallazgo en las próximas horas.