Viernes 27 de noviembre de 2026

El pelotero chihuahuense registra un promedio de bateo de .343, cinco cuadrangulares y 26 carreras impulsadas con los Naranjeros de Hermosillo.

El chihuahuense Dylan Jasso continúa consolidándose como una de las figuras de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), al ubicarse entre los mejores bateadores de la temporada con los Naranjeros de Hermosillo.

Originario de Parral e hijo del recordado bateador de los Mineros, Óscar Jasso, el joven pelotero registra un promedio de bateo de .343, posicionándose como el cuarto mejor del circuito y líder de su equipo.

Sus números en la presente temporada:

– 35 imparables en 102 turnos oficiales.

– Promedio de bateo de .343.

– 9 dobletes.

– 5 cuadrangulares.

– 26 carreras impulsadas.

– OPS de 1.003, quinto mejor de la liga.

En sus últimos cinco encuentros, el parralense ha conectado 11 imparables, cinco de ellos extrabases.

Jasso, quien actualmente pertenece a la organización de los Marlins de Miami, inició su trayectoria en el beisbol profesional estadounidense con los Yanquis de Nueva York, organización que lo canjeó en 2026.

En su más reciente actuación, el chihuahuense conectó un cuadrangular para contribuir a la contundente victoria de los Naranjeros de Hermosillo por 10-2 sobre los Jaguares de Nayarit, en el arranque de la segunda vuelta de la temporada.

Con su destacado desempeño, Dylan Jasso se consolida como uno de los principales exponentes del talento beisbolero chihuahuense en el circuito invernal mexicano.