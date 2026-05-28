Brinda DIF Estatal de Chihuahua más de 154 mil desayunos diarios con NutriChihuahua

Jueves 28 de mayo de 2026

El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal entrega diariamente más de 154 mil desayunos en todo el estado mediante el trabajo que se realiza en comedores escolares, módulos móviles y centros comunitarios.

Con una operación coordinada con la iniciativa privada, el programa garantiza el acceso constante a alimentos nutritivos para niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad.

Esta acción forma parte del Programa NutriChihuahua, que fortalece la nutrición y la economía de las familias mediante la distribución de alimentos balanceados que contribuyen al desarrollo integral de las y los beneficiarios, al rendimiento académico y en apoyo al presupuesto familiar.

De dicho total, 30 mil desayunos fríos se entregan diariamente en 196 escuelas prioritarias de nivel básico en Juárez, Ahumada, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe, con recursos estatales y el respaldo de la Fundación GazPro, encargada de las acciones de logística y distribución.

Tanto en la región fronteriza como en el resto del estado, se distribuyen más de 13 mil 500 desayunos fríos en 525 escuelas, que incluyen barras de avena y fruta, leche, galletas con fibra y fruta fresca y/o deshidratada, que aportan energía y nutrientes esenciales.

Otros 110 mil 600 estudiantes de mil 721 escuelas reciben diariamente desayunos calientes, preparados al momento en cocinas equipadas también por el DIF Estatal, de los que más del 40 por ciento se destinan a la zona serrana, con menús adaptados a las condiciones climáticas y a la disponibilidad de productos.

Como parte de estas acciones, el DIF Estatal trabaja en coordinación con autoridades educativas y locales para capacitar al personal encargado de preparar los alimentos e impulsar el aprovechamiento de productos locales.