Brote de ébola deja sin Mundial a aficionados del Congo; EU niega visas por emergencia sanitaria

Martes 26 de mayo de 2026

Las medidas sanitarias implementadas por Estados Unidos ante el brote de ébola en África comienzan a impactar directamente a la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de que ciudadanos de la República Democrática del Congo vieran rechazadas sus solicitudes de visa para ingresar al país y apoyar a su selección nacional.

De acuerdo con información confirmada por la Federación Congoleña de Fútbol, los integrantes de la selección lograron evitar restricciones más severas debido a que todos los jugadores se encontraban en Europa cuando comenzó la emergencia sanitaria y no regresaron a territorio congoleño.

Actualmente, el equipo nacional permanece concentrado en Bélgica bajo un periodo de aislamiento de 21 días, como parte de los protocolos sanitarios exigidos por las autoridades estadounidenses. Si se cumplen los plazos establecidos, la delegación podrá ingresar a Estados Unidos el próximo 16 de junio, apenas un día antes de su debut mundialista frente a Portugal, programado para el 17 de junio.

La situación es distinta para los aficionados congoleños. Bajo las disposiciones del Título 42, mecanismo utilizado por Estados Unidos en situaciones de emergencia de salud pública, los viajeros procedentes de la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur tienen restringido su ingreso al país.

Como consecuencia, numerosos seguidores de la selección africana no podrán asistir a los encuentros de su equipo durante la justa mundialista, luego de que sus trámites migratorios fueran rechazados por las autoridades estadounidenses.

Ante este escenario, la FIFA analiza alternativas para atender a los aficionados afectados, incluyendo posibles mecanismos de reembolso para quienes ya habían adquirido boletos y realizado gastos relacionados con el torneo.

La medida se produce mientras la Organización Mundial de la Salud reporta más de 900 casos de ébola entre la República Democrática del Congo y Uganda, situación que mantiene en alerta a diversos países ante el riesgo de propagación internacional de la enfermedad.

A menos de tres semanas del inicio del Mundial 2026, el brote sanitario se ha convertido en uno de los principales desafíos logísticos y de seguridad para los organizadores del torneo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.