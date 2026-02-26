Brote de gripe aviar H5N1 afecta a elefantes marinos en California

Jueves 26 de febrero de 2026

Una forma letal de gripe aviar H5N1, que ya ha matado a decenas de miles de elefantes marinos en el hemisferio sur, se está propagando ahora en una colonia de elefantes marinos en California, informaron científicos el miércoles.

Primeros casos en elefantes marinos del norte

Siete crías de elefante marino en el Parque Estatal Año Nuevo dieron positivo al virus, convirtiéndose en los primeros casos registrados en elefantes marinos del norte. Estas crías se encuentran entre las aproximadamente 30 focas que han muerto en el parque desde finales de la semana pasada, según la ecóloga Roxanne Beltrán, de la Universidad de California en Santa Cruz, quien lidera un proyecto de monitoreo a largo plazo.

Los resultados de los demás casos sospechosos aún están pendientes.

Medidas y restricciones en el parque

Aproximadamente 5,000 elefantes marinos se congregan cada invierno en las playas del Parque Estatal Año Nuevo para reproducirse y dar a luz. Ante el brote, el parque ha cerrado sus zonas de avistamiento y cancelado las excursiones para ver elefantes marinos durante el resto de la temporada.

Según Beltrán, la mayoría de las focas de la colonia parecen estar sanas hasta ahora y no se ha observado un aumento exponencial en la mortalidad. Sin embargo, el historial de brotes en elefantes marinos del sur ha provocado pérdidas catastróficas, por lo que los científicos siguen muy atentos a la evolución del virus.

Riesgo y precauciones para humanos y animales

El H5N1 suele afectar principalmente a aves, pero en los últimos años ha infectado a mamíferos salvajes y domésticos, incluyendo zorros, osos, gatos y vacas. En Estados Unidos, más de 1,000 rebaños lecheros en 19 estados han sido afectados, y desde 2024 se han registrado 70 infecciones humanas, con al menos un fallecimiento en Luisiana en 2025.

Las autoridades recomiendan a la población mantener distancia de los mamíferos marinos y tomar precauciones básicas para limitar la propagación.

Historial de brotes letales

El virus ha tenido un impacto devastador en elefantes marinos del sur. En Argentina, en 2023, murieron aproximadamente 17,400 crías en la península Valdés, y en la isla subantártica de Georgia del Sur, más de 50,000 hembras adultas pudieron haber perdido la vida.

En la colonia de Año Nuevo, la mayoría de las hembras adultas ya había destetado a sus crías y regresado al mar, pero aún permanecen unas 1,350 focas en la playa, con aproximadamente cinco crías enfermas o muertas por día, concentradas en el extremo sur del área.

Seguimiento científico

Gracias a décadas de monitoreo, muchas focas de Año Nuevo están equipadas con etiquetas y dispositivos de rastreo, lo que permitirá a los investigadores reconstruir la propagación del virus y seguir estudiando la salud de los animales cuando regresen al mar.

“Pasamos toda nuestra vida intentando conocer a estas focas”, dijo Beltrán. “Eso hace especialmente difícil ver cómo los animales que hemos seguido durante generaciones enferman y mueren”.