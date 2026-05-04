Brote de hantavirus en crucero deja tres muertos y enciende alertas sanitarias

Lunes 4 de mayo de 2026

Lo que parecía una enfermedad común a bordo del crucero MV Hondius terminó convirtiéndose en una emergencia sanitaria internacional, luego de que un brote de hantavirus provocara la muerte de tres personas mientras la embarcación navegaba en altamar.

De acuerdo con los primeros reportes, varios pasajeros comenzaron a presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza y fatiga, señales que inicialmente fueron confundidas con un cuadro viral común.

Sin embargo, con el paso de las horas algunos pacientes desarrollaron complicaciones respiratorias severas, lo que encendió las alarmas médicas a bordo.

Autoridades sanitarias confirmaron posteriormente que se trataba de hantavirus, una enfermedad poco frecuente pero potencialmente mortal transmitida principalmente por roedores silvestres.

El contagio ocurre al inhalar partículas contaminadas con orina, heces o saliva de estos animales, especialmente en lugares cerrados o con poca ventilación.

En América, este virus puede derivar en el llamado síndrome pulmonar por hantavirus, una afección que puede causar acumulación de líquido en los pulmones y dificultad respiratoria grave.

Tras detectarse los casos, el crucero quedó en cuarentena frente a las costas de África mientras autoridades sanitarias realizaban investigaciones para determinar el origen del brote y descartar nuevos contagios.

Especialistas señalaron que, aunque el riesgo para la población en general es bajo, este caso evidenció la rapidez con la que la enfermedad puede agravarse si no es detectada oportunamente.

Entre las principales recomendaciones para prevenir contagios se encuentran evitar el contacto con roedores, ventilar espacios cerrados antes de limpiarlos, utilizar desinfectantes y mantener hogares libres de basura o acumulación de objetos.

Autoridades médicas reiteraron que, en la mayoría de los casos, el hantavirus no se transmite de persona a persona, pero advirtieron que la prevención sigue siendo la herramienta más importante para evitar nuevos casos.