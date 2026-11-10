Buscan a Ayari Nicté, adolescente de 17 años desaparecida en Chihuahua

Martes 10 de noviembre de 2026

Familiares y amistades de Ayari Nicté Romero Bringas, de 17 años de edad, solicitaron la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero, luego de que perdieran contacto con ella en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la información difundida, la adolescente fue vista por última vez el lunes 9 de noviembre de 2026 en la colonia Villa Juárez, al sur de la capital del estado. Desde entonces, sus familiares desconocen su ubicación.

Al momento de su desaparición, Ayari vestía pantalón tipo cargo de color negro, tenis blancos y llevaba una mochila rosa claro.

Como señas particulares, se informó que tiene el cabello largo hasta la cintura y presenta acné en el rostro, características que podrían facilitar su identificación.

Ante la preocupación por su integridad, familiares y personas cercanas hicieron un llamado a la población para compartir la información y colaborar en su búsqueda.

Se solicita que cualquier persona que cuente con datos que permitan localizarla los comunique de inmediato al 911 o al 089, o directamente a las autoridades competentes.

La colaboración ciudadana puede ser fundamental para lograr su pronta localización y que regrese con su familia.