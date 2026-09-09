Buscan a Cristofer Méndez en Parral

Miércoles 9 de septiembre de 2026

La Fiscalía General del Estado desplegó un operativo de búsqueda para localizar a Cristofer Alfredo Méndez Zapién, de 25 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado lunes en la ciudad de Parral.

Ante la falta de información sobre su ubicación, las autoridades difundieron una cédula de búsqueda, mientras familiares solicitaron la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier dato que permita dar con su paradero.

De acuerdo con la información proporcionada, Cristofer fue visto por última vez después de salir de su domicilio y desde entonces no se ha tenido información sobre su ubicación.

Al momento de su desaparición vestía playera tipo polo blanca y tenis grises.

Cristofer es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.60 metros, pesa alrededor de 60 kilogramos, tiene tez morena clara y cabello negro, corto y lacio. De acuerdo con la ficha difundida, no presenta señas particulares visibles.

La Fiscalía mantiene las acciones de búsqueda y solicita que cualquier información que pueda contribuir a su localización sea proporcionada a las autoridades.

Familiares y allegados también han pedido apoyo para difundir la información y ampliar el alcance de la búsqueda del joven.