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Lunes 19 de octubre de 2026

Buscan a Eber Anguiz; desapareció en Ejido El Faro

Familiares y amigos solicitaron apoyo para localizar a Eber Anguiz Ontiveros, de 37 años y originario de Culiacán, Sinaloa, quien se encuentra desaparecido desde el sábado 17 de octubre.

De acuerdo con la información difundida, Eber salió de su domicilio en el Ejido El Faro, Chihuahua, y desde entonces sus familiares perdieron contacto con él.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, sudadera gris, gorra blanca con gris, zapatos de trabajo y cinto negro. Como seña particular tiene una pequeña cicatriz en el codo derecho.

Familiares piden a quien cuente con información que pueda contribuir a su localización dar aviso a las autoridades correspondientes.

Prevén lluvias de hasta 25 mm y fuertes vientos en Chihuahua

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