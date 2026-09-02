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Miércoles 2 de septiembre de 2026

Buscan a Edgar Eli Varela; desapareció en Delicias

Delicias, Chih.- La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda para localizar a Edgar Eli Varela Martínez, de 38 años, quien fue visto por última vez el pasado 31 de agosto de 2026 en la ciudad de Delicias.

Edgar Eli es originario de Jiménez, Chihuahua. De acuerdo con la información oficial, mide 1.69 metros, pesa aproximadamente 55 kilogramos, es de tez blanca y complexión delgada; tiene cabello castaño claro y corto, así como ojos verdes.

Como señas particulares cuenta con tres tatuajes: en el brazo izquierdo los nombres “Kimberly y Monse”, en el derecho el nombre “Blanca” y otro tatuaje en la zona de los hombros.

La denuncia por su desaparición fue presentada por sus familiares el 1 de septiembre, por lo que las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier información que contribuya a localizarlo.

Quienes cuenten con datos sobre su paradero pueden comunicarse al 911 o realizar una denuncia anónima a través del 089, además de contactar a la Fiscalía General del Estado.

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