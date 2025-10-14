El Estado

Martes 14 de octubre de 2025

Buscan a Ercilia Perea Peña, desaparecida desde hace cuatro días en Chihuahua capital

Familiares y autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a Ercilia Perea Peña, de 48 años, quien fue vista por última vez hace cuatro días en la colonia Saucito, al norte de la ciudad de Chihuahua.

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó anoche una pesquisa bajo los lineamientos del Protocolo Alba, mecanismo especializado en la búsqueda y localización de mujeres desaparecidas, y comenzó formalmente los trabajos para dar con su paradero.

Según la información oficial, Ercilia Perea Peña nació el 24 de agosto de 1977, mide 1.70 metros de estatura y pesa 78 kilogramos. Es de complexión regular, tez morena, cabello ondulado castaño oscuro, ojos café oscuro, rostro ovalado, nariz convexa y boca mediana.

Al momento de su desaparición vestía una camisa blanca y pantalón negro. Como seña particular, tiene una cicatriz en la parte superior de la rodilla derecha, de acuerdo con la ficha difundida por la Fiscalía.

La FGE solicita a cualquier persona que tenga información útil sobre su paradero, que se comunique de inmediato al número de emergencias 911, al sistema de denuncia anónima 089, o a través de la plataforma oficial:
👉 fgewebapps.chihuahua.gob.mx/daFge/

Diputadas presentan iniciativa para tipificar ataques con ácido como violencia de género en Chihuahua

