Buscan a Guillermo Arturo Zuany por caso El Pinal

Lunes 19 de octubre de 2026

La investigación por el operativo de El Pinal abrió un nuevo frente con la búsqueda de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y exdirector de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), contra quien existe una orden de aprehensión relacionada con la misma causa penal que alcanzó al exfiscal general César Jáuregui Moreno.

La orden fue librada dentro de la causa penal 3055/2026. De acuerdo con información judicial difundida, Zuany es investigado por su probable participación en delitos relacionados con falsedad ante autoridades con penalidad agravada, además de señalamientos vinculados con ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Hasta este 19 de octubre, no existe confirmación pública de que la orden haya sido cumplimentada. Versiones periodísticas señalan que el exfuncionario podría encontrarse en Estados Unidos y que eventualmente podría solicitarse la colaboración de Interpol; sin embargo, ni su ubicación en territorio estadounidense ni la existencia de una ficha roja han sido confirmadas oficialmente.

Zuany aparece como pieza relevante en El Pinal

El nombre del exfuncionario ha estado presente en las investigaciones desde meses atrás. En mayo, Zuany compareció ante la Fiscalía General de la República junto con elementos de la Fiscalía de Chihuahua para declarar sobre la participación de agentes estadounidenses en el operativo realizado en abril contra un laboratorio clandestino en El Pinal, municipio de Morelos.

Las investigaciones buscaban determinar quién estableció contacto con los extranjeros, quién conocía su presencia y bajo qué condiciones participaron en actividades de la Fiscalía estatal.

Posteriormente, la investigación interna derivó en un procedimiento administrativo por una posible omisión atribuida a Zuany y, el 14 de mayo, se informó de su salida de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas.

Ahora, datos expuestos por el Ministerio Público durante el procedimiento contra Jáuregui vuelven a colocar a Zuany en un punto central. De acuerdo con lo presentado por la Fiscalía estatal, diversos testimonios señalarían que los agentes extranjeros tuvieron interacción con Zuany y que éste habría participado en la coordinación de su presencia.

Incluso se expuso que en instalaciones bajo su ámbito se habrían proporcionado armas largas a los extranjeros antes del despliegue hacia El Pinal. Estos hechos forman parte de la acusación y todavía deberán ser acreditados judicialmente.

La Fiscalía también presentó información sobre hospedajes, vehículos y registros de geolocalización que, según la acusación, apuntarían a una presencia de personal estadounidense en Chihuahua desde octubre de 2025, meses antes del operativo de abril.

El caso adquiere relevancia después de la detención de César Jáuregui, quien enfrenta por separado procedimientos estatales y federales relacionados con estos hechos. Jáuregui fue trasladado al penal federal del Altiplano, mientras que la orden estatal contra Zuany continúa pendiente de ejecución.

La eventual localización y comparecencia de Guillermo Arturo Zuany Portillo podría resultar relevante para esclarecer uno de los puntos centrales del caso El Pinal: quién gestionó y autorizó la presencia de los agentes estadounidenses, qué conocimiento tenía la cadena de mando de la Fiscalía y hasta dónde llegó la responsabilidad de cada funcionario.

Por ahora, Zuany debe ser considerado presunto responsable, pues la existencia de una orden de aprehensión no implica culpabilidad y cualquier responsabilidad tendrá que determinarse ante los tribunales.