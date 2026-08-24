Buscan a Héctor Fernando Abrego Solís; desapareció en Jiménez

Lunes 24 de agosto de 2026

Jiménez, Chih.- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua emitió una ficha de búsqueda para localizar a Héctor Fernando Abrego Solís, de 33 años, quien fue visto por última vez el 23 de agosto de 2026 en el municipio de Jiménez.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, al momento de su desaparición vestía playera negra de manga corta, short negro con manchas grises, bóxer negro, tenis negros y cachucha gris con letras blancas.

Héctor Fernando es originario de Balleza, mide aproximadamente 1.60 metros, pesa 80 kilogramos, es de tez morena y complexión robusta. Tiene cabello negro, lacio; ojos café oscuro; cara redonda, nariz recta y boca mediana.

Como seña particular, las autoridades informaron que le falta una pieza dental en el maxilar superior, característica que podría ayudar a su identificación.

La Fiscalía mantiene las acciones para dar con su paradero y solicitó la colaboración de la ciudadanía. Cualquier información que pueda contribuir a localizarlo puede proporcionarse al 911, a la línea de denuncia anónima 089 o directamente a la Comisión de Búsqueda, al teléfono (626) 106-06-36, extensión 11343.