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Viernes 14 de agosto de 2026

Buscan a José Pedro; salió de Parral rumbo a Madera y nunca llegó

Autoridades y familiares solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a José Pedro Juárez Zavala, de 28 años, quien fue visto por última vez a finales de julio de 2026, cuando se comunicó desde Parral con la intención de trasladarse al municipio de Madera, pero nunca llegó a su destino.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Durango, la denuncia fue presentada el 11 de agosto de 2026 y existe preocupación de que pueda ser víctima de algún delito.

José Pedro mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión delgada, tez morena, cabello negro y corto, ojos cafés y cara delgada. Como señas particulares tiene una cicatriz en el labio superior, otra en la cintura y varios tatuajes.

Entre ellos destaca uno en el brazo con la leyenda “Erendira José” y otro en el pecho con el nombre “Gaby”. Familiares señalan además que suele usar barba y tiene el cabello rizado.

Cualquier información que pueda contribuir a su localización debe proporcionarse directamente a las autoridades competentes o al 911.

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