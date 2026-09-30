Buscan a Neftali González Rodríguez, desaparecido en Chihuahua capital

Miércoles 30 de septiembre de 2026

La Fiscalía General del Estado solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Neftali González Rodríguez, de 44 años, originario de Ciudad Madera, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 22 de septiembre en la colonia Ampliación Díaz Ordaz, en la ciudad de Chihuahua.

Desde esa fecha, sus familiares no han tenido información sobre su paradero y mantienen la búsqueda con el objetivo de encontrarlo sano y salvo.

Neftali mide aproximadamente 1.65 metros, pesa cerca de 70 kilogramos, es de complexión regular, tez trigueña clara, cabello castaño oscuro, ondulado y abundante, así como ojos café claro y redondos.

Como señas particulares, tiene tatuados los nombres “Isaac” y “Jonás” en el antebrazo derecho, “Armando” en el antebrazo izquierdo, una máscara feliz y otra triste en uno de los hombros, además de unos ojos y el nombre “Kara” en la espalda, a la altura del cuello.

El día de su desaparición vestía pantalón tipo cargo color café, camisa gris, gorra negra con la bandera de México, botas tácticas verdes y una camisa negra con puntos blancos.

La Fiscalía pidió que cualquier persona que cuente con información que pueda ayudar a localizarlo se comunique al 911, al 089 o directamente con las autoridades ministeriales.

También se encuentran disponibles los siguientes números:

Comisión Local de Búsqueda: 614 429 3300, extensión 11343.

Chihuahua: 614 429 3300, extensiones 14333, 14335 y 14283.

Ciudad Juárez: 656 629 3300, extensiones 56455 y 56319.

Cuauhtémoc: 625 128 1100, extensiones 77049 y 77065.

Parral: 627 523 9300 o 627 523 9500, extensión 78606.

Nuevo Casas Grandes: 636 116 0680.

Ojinaga: 626 453 2303 o 626 106 0636.