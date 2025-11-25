Buscan a Ronnie Bell Acosta, joven desaparecido tras salir del Club Deportivo Altozano

Martes 25 de noviembre de 2025

Ronnie Bell Acosta, de 22 años, desapareció este lunes después de salir del Club Deportivo Altozano, ubicado al oeste de la ciudad de Chihuahua. Familiares y autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

A poco más de 24 horas de su ausencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una pesquisa e inició de inmediato los trabajos de búsqueda, al señalar que las primeras horas son cruciales en este tipo de casos.

Ronnie nació el 12 de agosto de 2003 y cuenta con las siguientes características físicas: mide 1.65 metros, pesa 62 kilogramos, es de complexión delgada, tez trigueña clara, cabello negro lacio y abundante, ojos café claro, rostro alargado, nariz recta y boca pequeña.

La última vez que fue visto vestía una sudadera azul marino con la leyenda “Náutica”, pantalonera gris oscura y tenis beige marca Nike.

La FGE pide a la población que, en caso de contar con información que ayude a localizarlo, se comunique al 911, al sistema de denuncia anónima 089 o a través de la plataforma fgewebapps.chihuahua.gob.mx/daFge/.