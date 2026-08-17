Buscan a Salvador Ignacio Núñez; desapareció tras acudir a casino en Distrito Uno

Lunes 17 de agosto de 2026

Familiares y amigos solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a Salvador Ignacio Núñez Quiñonez, de 66 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 14 de agosto en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la información difundida por sus familiares, Salvador Ignacio fue visto por última vez cuando se encontraba en el casino Caliente ubicado en Distrito Uno. Desde entonces se desconoce su paradero.

Al momento de su desaparición vestía camisa azul de manga larga, pantalón de mezclilla gris y tenis negros con suela blanca.

Como señas particulares, se informó que tiene una cicatriz en el cuello, un lunar en la parte media de la espalda y presenta rigidez en el dedo meñique de la mano derecha.

Familiares y personas cercanas han difundido su información con el objetivo de ampliar la búsqueda y solicitaron a quienes pudieran haberlo visto o cuenten con algún dato que permita establecer su ubicación comunicarse de inmediato con las autoridades.

Cualquier información que pueda contribuir a su localización puede proporcionarse a través del 911, del 089 para denuncia anónima, o al teléfono 614-429-33-00, extensiones 14333, 14335, 14283, 10706, 10732 y 10742.

La familia pidió compartir la información para ampliar su alcance y contribuir a que Salvador Ignacio Núñez Quiñonez regrese con sus seres queridos.