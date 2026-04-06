Buscan a Sofía Paulina Robles, joven de 16 años desaparecida en la colonia Lealtad I

Lunes 6 de abril de 2026

La adolescente Sofía Paulina Robles García, de 16 años, fue reportada como desaparecida desde el domingo 5 de abril en la colonia Lealtad I, y hasta el momento se desconoce su paradero.

La Fiscalía General del Estado difundió la pesquisa oficial para solicitar el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación, con el fin de ampliar su búsqueda y lograr su localización.

Como señas particulares, las autoridades informaron que la menor tiene tatuajes en brazos, cuello y costillas.

Al momento de su desaparición vestía blusa sin mangas color rosa, mallas rosas y tenis negros.

Las autoridades piden a la población reportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarla a los números:

911 (emergencias) o 089 (denuncia anónima).

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