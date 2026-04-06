El Estado

27.27°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 6 de abril de 2026

Buscan a Sofía Paulina Robles, joven de 16 años desaparecida en la colonia Lealtad I

La adolescente Sofía Paulina Robles García, de 16 años, fue reportada como desaparecida desde el domingo 5 de abril en la colonia Lealtad I, y hasta el momento se desconoce su paradero.

La Fiscalía General del Estado difundió la pesquisa oficial para solicitar el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación, con el fin de ampliar su búsqueda y lograr su localización.

Como señas particulares, las autoridades informaron que la menor tiene tatuajes en brazos, cuello y costillas.
Al momento de su desaparición vestía blusa sin mangas color rosa, mallas rosas y tenis negros.

Las autoridades piden a la población reportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarla a los números:
911 (emergencias) o 089 (denuncia anónima).

Si deseas un diseño para redes, una versión más breve o un encabezado alternativo, puedo prepararlo.

Gaza Colgante 9% de avance y 2 mil toneladas de acero para para conectar Periférico y Teófilo Borunda

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Derriban avioneta en Guadalupe y Calvo; buscan la aeronave en zona serrana

Declaración anual 2026: quién debe presentarla antes del 30 de abril y qué multas aplican

¿Por qué volver a la Luna? Las nuevas razones detrás de la carrera espacial del siglo XXI

Puentes Chihuahua-Aldama/Fuerza Aérea y Nogales/Industrias avanzan 56% en construcción
Buzos del Ejército buscan a mineros atrapados en El Rosario, Sinaloa
Vinculan a tres por desaparición de personas
Localizan a hombre ejecutado en carretera Creel-San Juanito, Bocoyna
BMA urge al Gobierno federal a aceptar colaboración internacional sobre desaparecidos
INE elimina más de 160 mil afiliaciones de Morena por falta de autenticidad
IMSS informa cómo actuar si faltan medicamentos en recetas de hospitales públicos
Capacitan a funcionarios de 19 municipios en modernización catastral en Cuauhtémoc

Municipios

Más Noticias

Chínipas registra la temperatura más alta del estado: 37.3 °C
Audiencia constitucional por caso del relleno sanitario podría finalmente realizarse el 9 de abril: Secretaría del Ayuntamiento
Sobreviven ataque armado y aterrizaje forzoso en la Sierra de Chihuahua