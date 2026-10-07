El Estado

24.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 7 de octubre de 2026

Buscan a Ubaldo Torres Ochoa, desaparecido desde julio en Chihuahua

La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Ubaldo Torres Ochoa, de 65 años, quien fue visto por última vez el 1 de julio de 2026 en la colonia Sector 3, en la ciudad de Chihuahua.

Ubaldo es originario de Namiquipa y desde su desaparición no se ha tenido información sobre su paradero.

De acuerdo con la pesquisa, mide aproximadamente 1.50 metros, pesa cerca de 65 kilogramos, es de complexión regular, tez trigueña oscura, cabello negro y lacio, y ojos café oscuro.

Como señas particulares, tiene tatuada en el pecho la frase “Hecho en México”, además de cicatrices en el cuello, antebrazo derecho y abdomen.

La Fiscalía pidió que cualquier información que ayude a localizarlo sea reportada al 911, 089 o directamente a las autoridades investigadoras y a la Comisión Local de Búsqueda.

La familia mantiene la solicitud de apoyo para encontrarlo sano y salvo.

Doctor Vagón regresa a Chihuahua; suma más de 75 mil pacientes atendidos

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Trasladan gran estructura para la gaza atirantada del Reliz; realizan cierres momentáneos

Lamenta Isela Martínez el voto de Morena contra Poniente 5: “antes era la deuda, ahora ¿cuál es el argumento?”

Sheinbaum pide a Banxico revisar pensiones de ex altos funcionarios

Cinco años de gestión y resultados: Lupita Borruel atiende 4,521 gestiones durante el último año
Más de 20 mil personas atendidas durante segundo año de actividades: Regidor Galicia
De la Peña buscará reunirse con René Chavira para fortalecer coordinación institucional
Andrea Chávez califica como “provocación” evento de Marco Bonilla en Ciudad Juárez
Regidores del PAN presentarán su Segundo Informe de Actividades el 14 de octubre en Sesión de Cabildo
Definen finalistas del Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos 2026
Reforestan Parque Lerdo con 100 nuevos árboles
Llama PAN al respeto ante evento de Marco Bonilla en Ciudad Juárez

Municipios

Más Noticias

Testigos protegidos declararán en proceso contra “La Diabla” por feminicidio de Leslie Godínez
Enfrentamiento en carretera Guachochi–San Francisco de Borja deja dos civiles armados muertos
Cecilia Guadiana afirma que por ahora no renunciará a su doble nacionalidad