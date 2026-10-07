Buscan a Ubaldo Torres Ochoa, desaparecido desde julio en Chihuahua

Miércoles 7 de octubre de 2026

La Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Ubaldo Torres Ochoa, de 65 años, quien fue visto por última vez el 1 de julio de 2026 en la colonia Sector 3, en la ciudad de Chihuahua.

Ubaldo es originario de Namiquipa y desde su desaparición no se ha tenido información sobre su paradero.

De acuerdo con la pesquisa, mide aproximadamente 1.50 metros, pesa cerca de 65 kilogramos, es de complexión regular, tez trigueña oscura, cabello negro y lacio, y ojos café oscuro.

Como señas particulares, tiene tatuada en el pecho la frase “Hecho en México”, además de cicatrices en el cuello, antebrazo derecho y abdomen.

La Fiscalía pidió que cualquier información que ayude a localizarlo sea reportada al 911, 089 o directamente a las autoridades investigadoras y a la Comisión Local de Búsqueda.

La familia mantiene la solicitud de apoyo para encontrarlo sano y salvo.