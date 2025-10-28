Chihuahua

23.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 28 de octubre de 2025

Buscan a Ximena Cerecedes Blancarte, joven desaparecida en Chihuahua Capital

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda urgente para localizar a Ximena Cerecedes Blancarte, de 20 años, quien desapareció el pasado 26 de octubre en la colonia Avícola I, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el reporte oficial, Ximena fue vista por última vez vistiendo blusa blanca, jeans azules entubados y tenis blancos con pedrería. La joven mide 1.60 metros, pesa 65 kilogramos, tiene tez blanca, cabello castaño claro y ojos verdes.

Entre sus señas particulares destacan varios tatuajes: un corazón rojo en el pecho izquierdo, tres ángeles en el brazo derecho, una rosa de dólares en el antebrazo y huesos en los dedos.

Su desaparición fue reportada al día siguiente, activándose de inmediato el protocolo de búsqueda y la difusión de su imagen en redes sociales y medios de comunicación.

La Fiscalía solicita a la ciudadanía cualquier información que ayude a localizarla, a través del 911, del número de Denuncia Anónima 089, o comunicándose directamente a la dependencia estatal al (614) 429-33-00.

Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana es fundamental para lograr su pronta localización y garantizar su seguridad.

JMAS lanza programa “Ponte al Corriente con el Agua” con descuentos de hasta el 100% en multas y recargos

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Cabildos de Chihuahua y otras localidades apoyan iniciativa para eliminar ISR en aguinaldos

En licitación gaza Teófilo–Periférico; construcción iniciará en diciembre

Detienen en Miami a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Cierra este 3 de noviembre convocatoria del Premio Estatal por la Discapacidad “Manuel Trueva Martínez 2025”
Feria Regional de Saucillo deja a expositores derrama económica superior a los 295 mil pesos
Partido Verde organiza la primera Carrera Verde Chihuahua 5K
Fotógrafos capturan raro fenómeno atmosférico en Nueva Zelanda: los “red sprites”
EU destruye cuatro “narcolanchas” en operativo marítimo; hay 14 muertos y un sobreviviente
Ampliarán dos planteles de bachillerato en Ciudad Juárez como parte del Plan Nacional de Bachillerato 2026
SAT supera meta de recaudación por fiscalización en 2024 con un 144% más de lo previsto
EE. UU. firma acuerdo de 80 mil millones de dólares para impulsar energía nuclear destinada a la inteligencia artificial

Municipios

Más Noticias

Organización civil interpondrá amparo contra cobro de accesorios vehiculares en Chihuahua
Rehabilitación de la ciclopista de la Ciudad Deportiva registra un 95% de avance
Fuerte terremoto de magnitud 6.1 sacude el oeste de Turquía