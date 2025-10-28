Buscan a Ximena Cerecedes Blancarte, joven desaparecida en Chihuahua Capital

Martes 28 de octubre de 2025

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda urgente para localizar a Ximena Cerecedes Blancarte, de 20 años, quien desapareció el pasado 26 de octubre en la colonia Avícola I, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el reporte oficial, Ximena fue vista por última vez vistiendo blusa blanca, jeans azules entubados y tenis blancos con pedrería. La joven mide 1.60 metros, pesa 65 kilogramos, tiene tez blanca, cabello castaño claro y ojos verdes.

Entre sus señas particulares destacan varios tatuajes: un corazón rojo en el pecho izquierdo, tres ángeles en el brazo derecho, una rosa de dólares en el antebrazo y huesos en los dedos.

Su desaparición fue reportada al día siguiente, activándose de inmediato el protocolo de búsqueda y la difusión de su imagen en redes sociales y medios de comunicación.

La Fiscalía solicita a la ciudadanía cualquier información que ayude a localizarla, a través del 911, del número de Denuncia Anónima 089, o comunicándose directamente a la dependencia estatal al (614) 429-33-00.

Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana es fundamental para lograr su pronta localización y garantizar su seguridad.