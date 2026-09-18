Buscan a Ximena Fernanda, menor de 12 años desaparecida en Chihuahua

Viernes 18 de septiembre de 2026

Autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para localizar a Ximena Fernanda Guzmán Corona, de 12 años de edad, quien fue vista por última vez el jueves 17 de septiembre en la colonia San Rafael, en la ciudad de Chihuahua.

La desaparición de la menor fue reportada formalmente ante las autoridades este viernes 18 de septiembre.

De acuerdo con la información difundida, Ximena Fernanda mide aproximadamente 1.55 metros, pesa 50 kilogramos, es de complexión delgada y tez morena clara. Tiene cabello castaño claro, ojos cafés claros, cara redonda y nariz recta.

Al momento de su desaparición vestía uniforme deportivo escolar color guinda con rayas blancas, correspondiente a la Escuela Federal 1. La pantalonera lleva las iniciales de la institución en uno de los costados y la playera las letras de la escuela al frente.

Las autoridades solicitaron que cualquier información que pueda contribuir a su localización sea comunicada inmediatamente al 911 o, de manera anónima, al 089.

La búsqueda permanece activa y se pide a la población colaborar difundiendo únicamente información oficial que pueda ayudar a localizar a la menor.