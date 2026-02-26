El Estado

23.22°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 26 de febrero de 2026

Buscan a adolescente desaparecida en la colonia Jardines del Sol

Autoridades de Chihuahua solicitan la colaboración de la ciudadanía para localizar a Nina Georgina Aguilar Tello, de 14 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado 25 de febrero en la colonia Jardines del Sol.

Según la ficha de búsqueda, la menor mide 1.65 metros, pesa aproximadamente 50 kilogramos, es de tez morena, complexión delgada, con cabello lacio castaño oscuro y ojos café. Su rostro es cuadrado, nariz mediana y recta, y boca mediana.

Al momento de su desaparición, Nina Georgina vestía short a cuadros rosa y azul, playera sin mangas color lila con un dibujo estampado y tenis blancos con azul de la marca Nike.

Cualquier persona que cuente con información sobre su paradero puede comunicarse de inmediato al 911 o al 089 para denuncia anónima. Las autoridades enfatizan la importancia de la colaboración ciudadana para garantizar la pronta localización de la adolescente.

