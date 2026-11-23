Lunes 23 de noviembre de 2026

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua emitió una pesquisa para localizar a Javier Zaragoza Morales, de 59 años, ciudadano estadounidense que fue visto por última vez el pasado 1 de noviembre en la colonia Centro del municipio de Meoqui.

De acuerdo con la información oficial, Zaragoza Morales es originario de Modesto, California, Estados Unidos, y su desaparición fue reportada formalmente ante las autoridades este lunes 23 de noviembre.

Difunden características para localizarlo

La Fiscalía informó que el hombre mide 1.85 metros de estatura, pesa aproximadamente 97 kilogramos y es de complexión robusta, tez morena clara, rostro ovalado, ojos café oscuro y cabello corto, lacio, entrecano y con calvicie frontal.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de vestir negro, camisa azul de manga corta con rayas horizontales amarillas en las mangas y tenis negros tipo Converse.

Las autoridades señalaron que no se cuenta con información sobre su paradero y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita localizarlo.

Fiscalía solicita apoyo ciudadano

Cualquier información relacionada con su ubicación puede proporcionarse a través del 911, el número de denuncia anónima 089 o el portal oficial de la Fiscalía General del Estado:

https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/daFge/

La Fiscalía mantiene activa la búsqueda de Javier Zaragoza Morales e invita a la población a colaborar con información que contribuya a su localización.