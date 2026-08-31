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Lunes 31 de agosto de 2026

Buscan a dos hermanos sonorenses desaparecidos en Chihuahua

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a los hermanos Ezequiel Pérez Díaz, de 36 años, y Alan Pérez Díaz, de 17, quienes fueron reportados como desaparecidos en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con las fichas de búsqueda, la última vez que se tuvo conocimiento de ambos fue el 30 de agosto, cuando se encontraban en las inmediaciones de la planta embotelladora de Coca-Cola. Su desaparición fue reportada oficialmente este 31 de agosto.

Ezequiel es originario de Esqueda, Sonora, mide 1.74 metros, pesa aproximadamente 90 kilogramos y es de complexión media. Entre sus señas particulares presenta cicatrices en la boca, nariz y mejilla izquierda.

Alan, originario de Agua Prieta, Sonora, mide 1.75 metros, pesa aproximadamente 72 kilogramos y es de complexión delgada. Como seña particular presenta marcas de acné en el rostro.

Hasta el momento se desconoce la vestimenta que portaban al momento de su desaparición.

La FGE pidió a cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a su localización comunicarse al 911 o al 089 de Denuncia Anónima, así como acudir a los canales oficiales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

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