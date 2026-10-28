Buscan a familiares de Brenda Sarai Moreno; fue localizada deambulando en Cuauhtémoc

Miércoles 28 de octubre de 2026

Cuauhtémoc.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de Brenda Sarai Moreno Siseña, de 42 años, quien fue encontrada deambulando en el primer cuadro de la ciudad.

Tras ser localizada, la mujer fue trasladada a las instalaciones del Centro de Justicia Cívica, donde permanece bajo resguardo mientras se intenta establecer contacto con sus familiares o personas cercanas.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad municipal, Brenda Sarai podría presentar una condición del espectro autista.

Como referencia para su localización se proporcionó el sector de Nicolás Bravo y 1.º de Mayo, en la colonia Progreso.

Las autoridades pidieron a familiares, conocidos o cualquier persona que cuente con información comunicarse a los teléfonos 625 581 2727 y 625 581 2714.

Seguridad Pública pidió también compartir la información para facilitar la localización de sus familiares y lograr que Brenda Sarai pueda reunirse con ellos.