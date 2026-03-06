Chihuahua

19.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 6 de marzo de 2026

Buscan a joven desaparecida en la colonia Las Torres, Chihuahua

La Fiscalía General de la República solicita apoyo para localizar a Ana Elia Pacheco Lizárraga, de 26 años, quien desapareció el pasado 3 de marzo en la colonia Las Torres. Desde entonces, su familia no tiene información sobre su paradero y pide ayuda para encontrarla sana y salva.

Algunas de sus características físicas son:

Estatura: 166 cm

Peso: 85 kg

Complexión: robusta

Tez: morena clara

Cabello: oscuro, corto y ondulado

Ojos: café

Tatuaje: cabra en uno de sus muslos

Cicatriz: grande en el brazo izquierdo

El día de su desaparición vestía una pantalonera gris oscuro, una chamarra gris clara y una blusa rosa pastel.

La Fiscalía pide que cualquier información sobre Ana Elia se reporte de inmediato a los números de emergencia 911 o 089, o directamente a las comisiones de búsqueda:

Chihuahua: 614 429 3300, extensiones 14289 y 10706

Juárez: 656 629 3300, extensiones 56832 y 56825

Cuauhtémoc: 625 128 1100, extensiones 77049 y 77065

Parral: 627 523 9500, extensiones 76350 y 76348

Se hace un llamado a la ciudadanía para colaborar en la localización de Ana Elia Pacheco Lizárraga.

