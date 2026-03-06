Buscan a joven desaparecida en la colonia Las Torres, Chihuahua

19.46°C
Cielo Claro
Chihuahua, Chihuahua
Viernes 6 de marzo de 2026
La Fiscalía General de la República solicita apoyo para localizar a Ana Elia Pacheco Lizárraga, de 26 años, quien desapareció el pasado 3 de marzo en la colonia Las Torres. Desde entonces, su familia no tiene información sobre su paradero y pide ayuda para encontrarla sana y salva.
Algunas de sus características físicas son:
Estatura: 166 cm
Peso: 85 kg
Complexión: robusta
Tez: morena clara
Cabello: oscuro, corto y ondulado
Ojos: café
Tatuaje: cabra en uno de sus muslos
Cicatriz: grande en el brazo izquierdo
El día de su desaparición vestía una pantalonera gris oscuro, una chamarra gris clara y una blusa rosa pastel.
La Fiscalía pide que cualquier información sobre Ana Elia se reporte de inmediato a los números de emergencia 911 o 089, o directamente a las comisiones de búsqueda:
Chihuahua: 614 429 3300, extensiones 14289 y 10706
Juárez: 656 629 3300, extensiones 56832 y 56825
Cuauhtémoc: 625 128 1100, extensiones 77049 y 77065
Parral: 627 523 9500, extensiones 76350 y 76348
Se hace un llamado a la ciudadanía para colaborar en la localización de Ana Elia Pacheco Lizárraga.
Síguenos en redes sociales
Lo Más Popular Hoy