Buscan a niña desaparecida en canal de Nextlalpan; hallan tres cuerpos durante operativo

Jueves 14 de mayo de 2026

Mientras continúan las labores para localizar a Mariana Valentina, una menor de 11 años que cayó a un canal en Nextlalpan, autoridades y colectivos de búsqueda han localizado los cuerpos de tres personas en la zona.

De acuerdo con testigos, el pasado 5 de mayo Mariana se encontraba con otros niños cerca del Gran Canal cuando presuntamente cayó al afluente de aguas negras, el cual tiene una profundidad aproximada de ocho metros.

Tras el reporte, elementos de emergencia y bomberos acudieron al sitio para iniciar las labores de rescate. Posteriormente, familiares solicitaron apoyo de la Colectiva Ehécatl, agrupación dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas.

Carmen Zamora informó que durante los trabajos de búsqueda fueron encontrados los cuerpos de una mujer y un hombre dentro del canal.

Además, detalló que también fue localizado el cuerpo de otro hombre con impactos de arma de fuego en la orilla del afluente.

El punto donde ocurrió el accidente se encuentra a aproximadamente ocho kilómetros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y a 11 kilómetros del Canal de Cartagena, en Ecatepec, zona donde colectivos han reportado múltiples hallazgos en años recientes.

Carmen Zamora señaló que las labores de búsqueda continúan, aunque el operativo tuvo que suspenderse temporalmente debido a las fuertes lluvias y al riesgo para los equipos de rescate, incluidos buzos provenientes de Ciudad de México.

Autoridades del Estado de México mantienen activa una Alerta Amber para localizar a Mariana, quien fue vista por última vez vestida con pantalón de mezclilla azul y blusa blanca.

La activista también criticó la exclusión de diversos colectivos en reuniones recientes sobre desapariciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que organizaciones con experiencia en búsqueda de campo fueron dejadas fuera.