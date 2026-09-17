Buscan comercializar bonos de carbono por biogás del relleno sanitario de Chihuahua

Jueves 17 de septiembre de 2026

El biogás generado en el relleno sanitario municipal será aprovechado durante los próximos 10 años por una empresa especializada, que buscará comercializar los beneficios ambientales de su extracción mediante bonos de carbono en el mercado de California.

El director de Servicios Públicos Municipales, José Luis de Lamadrid, explicó que la compañía se encargará de extraer el gas de dos celdas del relleno y de gestionar su comercialización, actividades que el Municipio no realiza directamente.

De acuerdo con información publicada por Tiempo, el funcionario señaló que la empresa cuenta con más de 25 años de experiencia y ha participado en proyectos de aprovechamiento de biogás en el relleno sanitario de Ciudad Juárez.

La iniciativa contempla una segunda etapa para generar electricidad a partir del gas producido por la descomposición de los residuos, con la posibilidad de incorporar esa energía a las redes municipales.

El proyecto busca obtener beneficios económicos y energéticos del biogás. La comercialización prevista en California corresponde a los bonos de carbono asociados con su aprovechamiento, sin que ello implique el envío físico del gas a ese mercado.