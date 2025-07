Buscan donadores de sangre para Antonio Becerra

Miércoles 23 de julio de 2025

Los familiares y amigos de Antonio Becerra Ramírez, están buscando donadores de sangre de cualquier tipo. El se encuentra internado en el Hospital Ángeles y necesita cuatro unidades de sangre.

Antonio Becerra Ramírez necesita cuatro unidades de sangre y no ha conseguido donantes, por ello sus familiares y amigos piden ayuda a la comunidad para que donen sangre para ayudarlo.

Comentan que la sangre puede ser de cualquier tipo y que los donadores sólo deben acudir al Segundo piso del Hospital Ángeles (saliendo del elevador), en donde podrán donar la sangre dando el nombre de Antonio.

Si vas a donar sangre, recuerda que debes tener un rango de edad de entre 18 y 60 años, pesar más de 50 kilos, ayunar 8 horas, no estar embarazada, no tener tatuajes recientes, no haberse hecho una operación recientemente, no estar bajo tratamiento médico, entre otras cosas.

Las personas que quieran donar sangre para Antonio Becerra Ramírez y tengan dudas sobre cómo hacer una cita o sobre si es necesario dar más datos a la hora de donar, pueden comunicarse con Sol Maynez al 614 284 3226.