Buscan en EU que Pentágono investigue financiamiento del narco mediante huachicol

Jueves 28 de mayo de 2026

Senadores de Estados Unidos presentaron una iniciativa bipartidista para obligar al Pentágono a elaborar un reporte sobre el robo y contrabando de combustibles que presuntamente financia las operaciones del narcotráfico en México.

La propuesta fue impulsada por los senadores John Cornyn y Jacky Rosen, quienes advirtieron que los cárteles mexicanos obtienen importantes ganancias a través del tráfico ilegal de hidrocarburos.

“Los cárteles en México están obteniendo ganancias del combustible y del petróleo crudo robados, lo que les permite mantener sus operaciones ilegales a ambos lados de la frontera”, señaló Rosen al presentar la iniciativa.

El proyecto plantea que el Departamento de Defensa de Estados Unidos entregue al Capitolio un informe con recomendaciones para combatir el contrabando de combustibles, fortalecer capacidades de inteligencia y mejorar la coordinación entre agencias civiles y de seguridad.

Los legisladores señalaron que el llamado “narco-huachicol” ya representa un problema binacional debido a los esquemas de tráfico transfronterizo utilizados por organizaciones criminales, entre ellas estructuras ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

La iniciativa también surge en medio de investigaciones abiertas contra la empresa texana Ikon Midstream, cuyas oficinas en Houston fueron cateadas recientemente por autoridades estadounidenses. De acuerdo con reportes, la compañía es investigada en México por presunto contrabando de combustible mediante embarques provenientes de Estados Unidos y Canadá.

Las indagatorias apuntan a una posible red utilizada para evadir impuestos en la importación de hidrocarburos y que presuntamente estaría vinculada con grupos del crimen organizado.