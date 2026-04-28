Buscan endurecer penas por homicidio imprudencial en conductores ebrios en Chihuahua

Martes 28 de abril de 2026

Diputados del Partido Acción Nacional, junto con la legisladora de Morena, Rosana Díaz Reyes, impulsarán una reforma para aumentar las sanciones contra conductores que, bajo los efectos del alcohol o sustancias, provoquen homicidios imprudenciales.

El dictamen, que será presentado en la sesión de este martes, propone modificar y adicionar disposiciones al Código Penal del Estado de Chihuahua, con el objetivo de incrementar las condenas en estos casos y fortalecer el marco legal en materia de responsabilidad vial.

La iniciativa plantea sanciones más severas para quienes conduzcan en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas y causen la muerte de otras personas, en un intento por inhibir estas conductas y reforzar la seguridad en las vialidades.

El proyecto fue promovido originalmente por legisladores del PAN y posteriormente respaldado por la diputada Díaz Reyes, sumando esfuerzos entre distintas fuerzas políticas en torno a una problemática de alto impacto social.