Buscan inmortalizar el “Verano Caliente de 1986” en el Congreso de Chihuahua

Jueves 14 de mayo de 2026

El diputado Ismael Pérez Pavía, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa para inscribir con letras doradas la leyenda “Verano Caliente de 1986” en los muros del Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Chihuahua.

La propuesta hace referencia al proceso electoral de 1986, cuando Francisco Barrio Terrazas, entonces candidato del PAN, compitió por la gubernatura frente a Fernando Baeza Meléndez, abanderado del PRI.

Aquel proceso estuvo marcado por acusaciones de fraude electoral, luego de que los resultados oficiales dieron como ganador a Baeza con el 59 por ciento de los votos, frente al 34 por ciento obtenido por Barrio.

En la iniciativa, Pérez Pavía señaló que el objetivo no es reabrir confrontaciones políticas del pasado, sino reconocer a una generación de chihuahuenses que impulsó cambios democráticos mediante la participación ciudadana.

El legislador destacó que el llamado “Verano Caliente de 1986” representó un momento clave en la historia política de Chihuahua, al marcar un precedente en la lucha por la democracia en el estado.

La propuesta contempla que, en caso de aprobarse, el decreto entre en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado y que posteriormente se realice una sesión solemne para la develación de la leyenda.