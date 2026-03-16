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Martes 17 de marzo de 2026

Buscan que deudores alimentarios enfrenten consecuencias reales en Chihuahua

La diputada del Partido Acción Nacional, Xóchitl Contreras, presentó una iniciativa de reforma para fortalecer las sanciones contra deudores alimentarios, ante la creciente problemática que enfrentan madres de familia para hacer cumplir el pago de pensiones.

La legisladora señaló que actualmente muchas mujeres deben enfrentar procesos legales prolongados que pueden durar años sin obtener resultados, lo que las obliga a asumir por completo la manutención de sus hijos.

La propuesta busca reforzar el funcionamiento del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Mor (REPDAM), creado en 2021, el cual —según expuso— ha sido poco utilizado debido a lo complejo y costoso de los trámites requeridos para su aplicación.

Entre las principales medidas, destaca que el registro de deudores se realice de oficio desde el primer incumplimiento de la pensión provisional, sin necesidad de que la madre inicie nuevos procedimientos, y que la inscripción se ejecute en un plazo máximo de 24 horas.

Asimismo, plantea que instituciones como el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como bancos y empleadores, estén obligados a informar a los jueces sobre los ingresos y bienes del deudor en un plazo máximo de cinco días hábiles.

La iniciativa también contempla sanciones patrimoniales, como la imposibilidad de vender propiedades, la retención de devoluciones fiscales, el bloqueo de cuentas bancarias por orden judicial, así como restricciones para ocupar cargos públicos, ser candidato o proveedor del gobierno.

Además, se propone vincular el registro estatal con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y establecer sanciones de hasta 500 UMAs para servidores públicos, notarios o empleadores que obstaculicen la aplicación de la ley.

“Cuando un padre deja de pagar la pensión, la carga recae completamente en la madre… eso no puede seguir ocurriendo mientras la ley permanece sin aplicarse”, expresó la legisladora.

La iniciativa busca garantizar una protección más efectiva para niñas, niños y adolescentes, así como agilizar los mecanismos legales para que las obligaciones alimentarias se cumplan de manera oportuna.

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