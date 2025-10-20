Business Roundtable urge a restablecer trato preferencial del T-MEC para revitalizar la manufactura estadounidense

Lunes 20 de octubre de 2025

El Business Roundtable, agrupación que reúne a los principales CEOs de Estados Unidos, publicó un diagnóstico crítico para el renacimiento de la industria manufacturera del país. En su análisis titulado "Revitalización de la industria manufacturera estadounidense", destacó la necesidad urgente de restablecer el trato preferencial para los productos que califican bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

El informe advierte que los aranceles generalizados aplicados actualmente elevan significativamente los costos de insumos clave para la manufactura, afectando la competitividad del sector. Por ello, recomienda un enfoque más estratégico, usando aranceles específicos para combatir prácticas comerciales desleales, como el dumping y el transbordo, sin recurrir a tarifas de base amplia que puedan perjudicar a la economía nacional.

El documento resalta que el T-MEC ha impulsado un crecimiento del comercio en América del Norte del 50% desde su implementación, con México y Canadá superando a China como los principales socios comerciales de Estados Unidos. Además, la inversión intrarregional ha crecido un 55%, alcanzando 775 mil millones de dólares.

"Los acuerdos de libre comercio han sido la base para que las industrias estadounidenses prosperen, fortaleciendo empleos y la manufactura nacional", señala el informe.

Además del pilar de política comercial estratégica, el Business Roundtable identifica otros cuatro ejes esenciales para revitalizar la manufactura: política fiscal competitiva, reforma regulatoria y de permisos, energía e infraestructura accesible y confiable, y desarrollo de la fuerza laboral.

La agrupación enfatiza que una política comercial eficaz no solo abre mercados para las exportaciones, sino que también incentiva la innovación y permite a las empresas integrar insumos extranjeros rentables y seguros, garantizando el liderazgo estadounidense en ventas globales.

El informe también sugiere que, en caso de aplicar aranceles, debe haber flexibilidad para que los fabricantes puedan desarrollar fuentes alternativas de materia prima, mitigando impactos negativos.