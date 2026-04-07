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Martes 7 de abril de 2026

Buzos del Ejército buscan a mineros atrapados en El Rosario, Sinaloa

Este martes, buzos del Ejército Mexicano ingresaron a la mina Santa Fe para continuar con las labores de rescate de los trabajadores que quedaron atrapados tras un derrumbe.

La mina se inundó debido a filtraciones de agua, y además las rampas y túneles están cubiertos por jales, lo que complica la operación.

La mina cuenta con una profundidad de 300 metros y se extiende más de 3 kilómetros de forma horizontal. El agua dentro de los túneles es de color negro, lo que limita la visibilidad y convierte la misión de los buzos en un reto de alto riesgo.

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