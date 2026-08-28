CATEGORÍA EXÓTICOS, LISTOS PARA LA SEXTA FECHA DE SÚPER COPA EN CHIHUAHUA

Viernes 28 de agosto de 2026

El rugir de los motores y la presencia de impresionantes vehículos de alta gama serán parte de los atractivos que ofrecerá este fin de semana la sexta fecha del campeonato Súper Copa 2026, que tendrá como escenario el Autódromo Internacional Francisco Villa, en la capital del estado.

Como parte del programa se presentará la categoría Exóticos, una de las propuestas que buscará sorprender a los aficionados al automovilismo al reunir un aparador de aproximadamente 20 pilotos y vehículos de alta gama, que podrán ser apreciados por el público en acción sobre la pista.

Los asistentes podrán disfrutar de automóviles de reconocidas marcas como Ferrari, McLaren, Maserati, Porsche, Corvette y BMW, entre otras, que llevarán sus espectaculares diseños, potencia y desempeño al circuito chihuahuense.

Aunque se trata de una categoría de exhibición, los participantes tendrán la oportunidad de poner a prueba sus vehículos en una carrera de exhibición de cinco vueltas, con el objetivo de mostrar las capacidades de estos automóviles sobre el trazado del Autódromo Internacional Francisco Villa.

Durante estas cinco vueltas, los vehículos podrán alcanzar un promedio de velocidad de entre 170 y 200 kilómetros por hora, lo que permitirá a los aficionados disfrutar de un espectáculo cargado de adrenalina, velocidad y el característico rugido de los motores de alta gama.

La carrera de exhibición será uno de los atractivos especiales de la sexta fecha, ya que permitirá observar a estos espectaculares automóviles en condiciones de pista y conocer de cerca su desempeño, aceleración y capacidad para enfrentar el circuito.

De esta manera, Exóticos se suma a las diferentes categorías que formarán parte de la sexta fecha de Súper Copa 2026, consolidando un programa pensado para ofrecer un espectáculo de velocidad y adrenalina a los aficionados chihuahuenses.

La cita será este domingo 30 de agosto en el Autódromo Internacional Francisco Villa, donde los motores volverán a encenderse para recibir una de las fechas más esperadas del campeonato.

Con Ferrari, McLaren, Maserati, Porsche, Corvette y BMW entre los vehículos que podrán observarse, la categoría Exóticos buscará convertirse en uno de los momentos más espectaculares de la jornada, combinando el lujo y la potencia de estos automóviles con la emoción de una carrera de exhibición de cinco vueltas.

La velocidad, los autos de alta gama y la adrenalina estarán presentes este fin de semana en Chihuahua, con Exóticos como uno de los atractivos especiales de esta sexta fecha de Súper Copa 2026.