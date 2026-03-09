Internacional

CBP muestra avances en la construcción del muro fronterizo entre Arizona y Sonora

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos compartió este lunes fotografías que muestran los avances en la construcción del muro fronterizo en Arizona, cerca de la ciudad de Nogales, que colinda con su homónima en Sonora, México.

A través de sus redes sociales, CBP publicó cuatro imágenes y afirmó que “la construcción del muro fronterizo continúa día a día. ¡No pararemos hasta terminar el trabajo!”. La dependencia destacó que, además del muro, se están instalando “otras medidas disuasorias para mantener a los inmigrantes indocumentados fuera de nuestro país”.

Estas acciones forman parte de la estrategia promovida por el gobierno estadounidense, que recientemente ha destacado que los migrantes interceptados en la frontera son deportados o expulsados, presumiendo una reducción en el ingreso de personas de manera ilegal.

La construcción del muro ha sido un tema de debate constante, mientras las autoridades estadounidenses buscan reforzar la seguridad fronteriza en esta zona crítica entre Arizona y Sonora.

Sheinbaum reafirma que México no permitirá operaciones del Ejército estadounidense en su territorio

