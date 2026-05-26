CCE Chihuahua ratifica liderazgo, incorpora nuevos organismos y fortalece agenda empresarial

Martes 26 de mayo de 2026

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua celebró su Asamblea Anual Ordinaria, en la que ratificó a Leopoldo Mares Delgado como presidente del Consejo Directivo para el periodo 2026-2027, además de aprobar la incorporación de tres nuevos organismos empresariales y formalizar un convenio enfocado en el bienestar de los trabajadores y sus familias.

Durante el encuentro, Mares Delgado destacó que el CCE se ha consolidado como una plataforma de representación y coordinación empresarial que impulsa acuerdos, promueve el desarrollo económico y mantiene una participación activa en los temas estratégicos para Chihuahua.

Como parte de su informe anual, el dirigente presentó resultados correspondientes al primer año de gestión, periodo en el que se realizaron 176 actividades institucionales, empresariales y de representación, incluyendo reuniones con organismos privados, autoridades de los distintos niveles de gobierno y actores vinculados a temas de seguridad, justicia y desarrollo económico.

Entre los principales logros destacó el fortalecimiento de la presencia pública del organismo mediante una estrategia de comunicación institucional que generó más de 680 notas periodísticas y miles de publicaciones digitales relacionadas con la actividad empresarial del estado.

Asimismo, subrayó la participación del sector privado en temas de interés público, como el seguimiento a la aplicación de recursos provenientes del Impuesto Sobre Nómina, así como el impulso de proyectos vinculados con la seguridad, la procuración de justicia y los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Durante la asamblea también se aprobó la integración de tres nuevos organismos al CCE Chihuahua: la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico (COCENTRO), la Central de Abastos Chihuahua y el Centro Bancario de Chihuahua, ampliando a 21 el número de organizaciones representadas dentro del consejo.

Finalmente, se firmó el convenio “Empresa Contigo”, una iniciativa orientada a promover acciones que contribuyan al bienestar de los colaboradores de las empresas locales y sus familias, fortaleciendo la visión de que el desarrollo económico y la calidad de vida pueden avanzar de manera conjunta.

Con estos acuerdos, el CCE Chihuahua refrendó su compromiso de impulsar la competitividad, la representación empresarial y la participación activa del sector productivo en los temas prioritarios para el desarrollo del estado.