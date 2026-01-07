CCE advierte más cierres carreteros si no mejora la seguridad

Lunes 20 de abril de 2026

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Leopoldo Mares Delgado, advirtió que las amenazas de bloqueos carreteros por parte de transportistas continuarán mientras no se atienda de fondo la inseguridad en las rutas del país.

El líder empresarial reconoció que, aunque estas movilizaciones afectan el flujo comercial, las demandas de los choferes son legítimas ante los riesgos constantes que enfrentan en carretera.

Mares Delgado subrayó que la responsabilidad en materia de seguridad no recae únicamente en la Federación, sino que también involucra a autoridades estatales y municipales, por lo que llamó a una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno.

“Las amenazas siguen y van a seguir mientras no se corrija el problema más delicado que es la seguridad en las carreteras”, afirmó.

En el caso de Chihuahua, destacó que existen condiciones relativamente más seguras en tramos como la carretera 45 hacia Ciudad Juárez, la ruta a Ojinaga y las salidas a Sonora, donde —aseguró— no son frecuentes los asaltos o robos de carga.

Finalmente, hizo un llamado a los transportistas a considerar el impacto de los cierres en la economía local y la dinámica fronteriza, al tiempo que insistió en la necesidad de una respuesta firme y coordinada para garantizar la seguridad en las vías nacionales.