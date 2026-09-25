CCE destaca inversión en calle Bustamante y celebra reapertura ganadera

Viernes 25 de septiembre de 2026

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Leopoldo Mares Delgado, evitó fijar una postura institucional sobre la polémica relacionada con la adquisición de un tramo de la calle Bustamante y señaló que corresponde directamente a la empresa involucrada responder a los cuestionamientos que se han generado en torno al proyecto.

No obstante, Mares Delgado destacó que, de acuerdo con la información que se ha presentado, se trata de una inversión importante para Chihuahua capital, con una expectativa de generación de empleos que duplicaría los puestos de trabajo que anteriormente existían en esa zona.

Explicó que el tramo de la vialidad involucrado tenía un uso limitado y características particulares, por lo que consideró que su transformación tendría un impacto reducido en la dinámica urbana y en la movilidad del sector.

El dirigente empresarial señaló que, tomando como referencia la población total del municipio, los vecinos directamente involucrados representan menos del uno por ciento de los habitantes, por lo que, desde su perspectiva, la afectación en términos de movilidad sería mínima.

Añadió que, más allá de las posturas encontradas sobre el proyecto, será importante que la compañía demuestre responsabilidad social y compromiso con la comunidad.

Asimismo, adelantó que la empresa prepara un comunicado oficial en el que dará a conocer mayores detalles sobre los alcances de la inversión y las medidas contempladas para desarrollar el proyecto de manera ordenada.

Mares Delgado consideró que la iniciativa puede representar una oportunidad de crecimiento económico para Chihuahua, tanto por la inversión como por la generación de nuevas fuentes de empleo.

Celebra reapertura de exportación ganadera

En otro tema, el presidente del CCE celebró la reapertura de la frontera para la exportación de ganado hacia Estados Unidos y consideró que esta actividad contribuirá a fortalecer la economía regional.

Señaló que la reactivación de las exportaciones permitirá impulsar uno de los sectores productivos más importantes de Chihuahua y generar una mayor derrama económica en diferentes regiones de la entidad.

“La exportación de ganado va a mejorar la economía de Chihuahua de alguna manera, porque activar este sector tan importante es una derrama económica en todo el estado”, expresó Mares Delgado.

El dirigente empresarial agregó que las perspectivas para las próximas cosechas de manzana y nuez también son favorables, lo que podría fortalecer el desempeño del sector agropecuario estatal.

Consideró que la combinación de una mayor actividad del campo y la recuperación de mercados internacionales representa una oportunidad para diversificar los ingresos, fortalecer a los productores e impulsar la competitividad de Chihuahua.

Finalmente, destacó la importancia de aprovechar este escenario para generar confianza en los sectores productivos y promover nuevas inversiones en la entidad.