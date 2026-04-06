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Lunes 6 de abril de 2026

CCE llama a mantener el libre tránsito y privilegiar el diálogo ante bloqueos en carreteras

Ante el inicio de bloqueos en carreteras y puntos de intercambio comercial en el país y en la región, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua, presidido por Leopoldo Mares, hizo un llamado urgente a privilegiar el diálogo y a buscar soluciones que no afecten a terceros.

En un posicionamiento público, la cúpula empresarial subrayó que el diálogo nunca puede darse por terminado, pues debe ser abierto, permanente y asumido tanto por las autoridades como por los grupos inconformes.

El organismo destacó que el libre tránsito debe prevalecer, ya que su interrupción genera afectaciones de gran alcance: desde el freno a las cadenas de suministro más relevantes hasta perjuicios directos a la población, que ve comprometidos su ingreso, su empleo y su sustento diario.

Estos impactos —advirtió— derivan en escasez, aumento de precios e inmovilidad para realizar actividades esenciales.

El CCE señaló que el diálogo debe traducirse en respuestas concretas y viables, capaces de evitar la paralización de la actividad económica.

“Debemos partir de premisas claras: nadie puede dar lo que no tiene, y todos podemos moderar nuestras peticiones en busca de una solución justa”, indicó el organismo empresarial.

Finalmente, el Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua reiteró su disposición para fungir como intermediario en la medida de sus posibilidades, ofreciendo su mayor esfuerzo para contribuir a una salida pacífica y equilibrada al conflicto.

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