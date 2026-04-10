CEDH refuerza acciones para atender el desplazamiento forzado interno en Guadalupe y Calvo

Viernes 10 de abril de 2026

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) ha intensificado sus acciones para atender el desplazamiento forzado interno en el municipio de Guadalupe y Calvo, a través de la oficina regional con sede en Parral.

Como parte de estos esfuerzos, la CEDH instaló una Oficina Itinerante en Guadalupe y Calvo y llevó a cabo recorridos en zonas consideradas de riesgo. Además, brindó asesorías jurídicas, realizó gestiones para personas en situación de desplazamiento y documentó presuntas violaciones a derechos humanos relacionadas con esta problemática, dando seguimiento a casos en comunidades con alta incidencia.

La Comisión también ha participado en operativos interinstitucionales junto con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y otras corporaciones. Entre las acciones realizadas se incluye el acompañamiento en traslados de personas desplazadas hacia zonas seguras o en procesos de retorno.

En el caso de la comunidad de Atascaderos, la CEDH informó que ha acompañado a familias en su retorno y ha supervisado que este se lleve a cabo en condiciones de seguridad y dignidad.

“La CEDH prioriza el enfoque de derechos humanos en su intervención, garantizando el derecho a la vida, integridad y seguridad personal, vivienda y retorno digno, verdad y acceso a la justicia”, señaló el organismo.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal aseguró recientemente que mantiene presencia permanente en Guadalupe y Calvo y en comunidades como Atascaderos, El Ocote y Guachochi, a fin de reforzar la seguridad en la región.

La dependencia detalló que, como parte de sus operativos, se ha logrado la detención de siete generadores de violencia, así como la localización e inhabilitación de 16 campamentos y parapetos utilizados por grupos delictivos. También se aseguraron ocho armas largas, 24 cargadores, más de 3 mil 900 cartuchos útiles, cuatro chalecos tácticos, un vehículo y cinco kilogramos de marihuana.

La CEDH reiteró que continuará trabajando para atender el desplazamiento forzado interno en esta zona serrana y garantizar la protección integral de las personas afectadas.