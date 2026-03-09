México

15.96°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 9 de marzo de 2026

CFE incrementa ligeramente cargos de generación en febrero, tras tres meses de reducción

México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplicará un ligero aumento en los cargos de generación en los recibos de electricidad correspondientes al mes de febrero, luego de que de noviembre a enero se registraran reducciones consecutivas.

El Factor de Ajuste (FA) determinado por la Unidad de Electricidad de la CFE subió 0.06% a partir del 1 de febrero, un incremento moderado comparado con los meses anteriores. Según la dependencia, esto se debe a que se reconoció un monto de 75.6 millones de pesos por el diferencial de los costos de generación.

Cabe recordar que en los tres meses previos la CFE había aplicado reducciones en los cargos de generación: -3.00% en noviembre, -5.00% en diciembre y -2.25% en enero. Sin embargo, en los meses fríos también retiró subsidios a los hogares de bajo consumo.

En la División Norte, que incluye Chihuahua y Durango, el cargo de generación en la tarifa doméstica básica más baja (DB1) será de 0.744 pesos por kWh, mientras que el cargo de capacidad se ubicará en 0.489 pesos por kWh, niveles aún por debajo de los de noviembre y diciembre.

La CFE recordó que el ajuste forma parte del seguimiento mensual que realiza junto con la Secretaría de Energía (SENER) y la Secretaría de Hacienda, en apego a la legislación vigente para garantizar el suministro básico de electricidad en el país.

Sheinbaum reafirma que México no permitirá operaciones del Ejército estadounidense en su territorio

