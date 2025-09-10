CJNG tejió red de complicidad para importar huachicol y fentanilo a través de aduanas

Miércoles 10 de septiembre de 2025

Una compleja red de corrupción que operó en diversas aduanas del país fue presuntamente controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con la complicidad de marinos, funcionarios federales, agentes aduanales, exportadores, empresarios gasolineros y distribuidores, reveló una investigación judicializada por la Fiscalía General de la República (FGR).

El esquema, articulado en torno a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ambos con rango de jefes navales y sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, permitió el ingreso ilegal de millones de litros de combustibles a través de las aduanas de Tampico, Altamira y Guaymas, presentados falsamente como aditivos para aceites lubricantes.

Empresas fantasma y vínculos con el CJNG

Entre las principales beneficiarias se identificó a las empresas Intanza y Azteca Cone, ambas con domicilio fiscal en Nuevo León, así como a la compañía Mefra Fletes, ubicada en Guadalajara y señalada como el enlace directo con el CJNG. El representante legal de esta última es Anuar González Hemadi, exjuez conocido por haber sido destituido tras favorecer judicialmente a "Los Porkys" en Veracruz.

De acuerdo con las investigaciones, Mefra Fletes operó con al menos 15 empresas factureras y fantasmas, triangulando recursos e ingresos de procedencia ilícita. Uno de sus socios, Eric Daniel Zamora Delgadillo, fue acusado en Estados Unidos por lavado de dinero a favor del CJNG, operando a través de la empresa Ecocarburante, incluida en la lista negra de la OFAC.

Operación a gran escala desde el extranjero

La empresa estadounidense Ikon Midstream LLC, con sede en Houston, también fue señalada en la red de tráfico como proveedora de los productos petrolíferos, presuntamente vendidos como aditivos, cuando en realidad se trataba de gasolina o diésel importado ilegalmente.

Entre 2024 y 2025, se registró la entrada de al menos 31 buques con supuestos aditivos, aunque en realidad transportaban hidrocarburos. Tan solo 14 embarcaciones ingresaron gasolina disfrazada de aditivos, mientras que el buque "Torm Agnes", arribado en marzo de 2025 al puerto de Guaymas, descargó diésel ilegal relacionado con la empresa Intanza.

La FGR sostiene que los hermanos Farías Laguna utilizaron su influencia para colocar personal naval en puestos estratégicos dentro de las aduanas, facilitando el paso de los combustibles ilegales y posiblemente fentanilo, de acuerdo con una línea adicional de investigación abierta por la misma dependencia.