CMIC dona más de 1.5 millones de pesos al DIF Municipal en apoyo a familias vulnerables

Martes 17 de marzo de 2026

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción realizó la entrega de un donativo superior a 1.5 millones de pesos al DIF Municipal, con el objetivo de fortalecer los programas de atención social en beneficio de las familias chihuahuenses.

En representación de los agremiados del organismo empresarial, Catalina Rodríguez entregó el cheque a la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, durante un acto que destacó la colaboración entre sociedad y gobierno.

Al recibir el donativo, Olivas Maldonado expresó su agradecimiento al sector de la construcción por su compromiso social, subrayando que estos recursos permitirán ampliar el alcance de los programas dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

La aportación de la CMIC refleja el interés del sector empresarial por contribuir al bienestar de la comunidad, sumándose a las acciones impulsadas por el DIF Municipal para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan en la capital del estado.