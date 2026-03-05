COESPO sin registro de migrantes de Medio Oriente; flujo general en Chihuahua disminuye

Jueves 5 de marzo de 2026

La Comisión Estatal de Población (COESPO) informó que no cuenta con un registro oficial de personas provenientes de países de Medio Oriente en el estado, ya que quienes llegan por esas regiones no han acudido a albergues ni a las oficinas de la dependencia para recibir atención.

El titular de COESPO, Enrique Serrano Escobar, explicó que la dependencia no dispone de cifras ni estimaciones sobre migrantes de Medio Oriente, debido a que no existe un instrumento estatal que obligue a registrarse a quienes ingresan por vías distintas a los esquemas oficiales de atención. La COESPO brinda apoyo únicamente a quienes lo solicitan de manera voluntaria o permanecen en albergues coordinados con autoridades estatales y organizaciones civiles, y en esos espacios no se ha identificado presencia de migrantes de esa región.

Serrano Escobar añadió que quienes arriban por medios aéreos o terrestres y se alojan en domicilios particulares, hoteles o viviendas rentadas tampoco forman parte de ningún padrón estatal, lo que impide generar estadísticas específicas sobre ciertos grupos migratorios que no requieren asistencia institucional. La información sobre ingresos, estatus migratorio o nacionalidades podría estar en manos del Instituto Nacional de Migración, autoridad federal encargada del control documental.

En el mismo contexto, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, señaló que el flujo migratorio en Chihuahua mantiene una tendencia a la baja respecto a los niveles registrados hace casi dos años, cuando se estimó la presencia de más de 35 mil personas en Ciudad Juárez, generando presión en servicios públicos, albergues y operativos de seguridad.

De la Peña atribuyó la reducción del flujo a un reforzamiento de acciones federales en la frontera sur, así como a mayores controles en aeropuertos y puntos de revisión. Indicó que la presencia de ciudadanos venezolanos, quienes encabezaron los registros de migrantes en la entidad, ha disminuido y actualmente ocupa posiciones secundarias.

El gobierno estatal también indicó que las repatriaciones de mexicanos por Ciudad Juárez se mantienen estables, con un promedio de alrededor de 80 personas diarias, reflejando un escenario migratorio distinto al observado durante los momentos más críticos de movilidad humana en la frontera norte.

En conjunto, las autoridades sostienen que los indicadores generales muestran una disminución en la presencia de personas migrantes en la entidad, tanto en tránsito como en espera de cruzar hacia Estados Unidos, aunque mantienen atención permanente ante cualquier variación en la movilidad humana.