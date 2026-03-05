El Estado

15.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 5 de marzo de 2026

COESPO sin registro de migrantes de Medio Oriente; flujo general en Chihuahua disminuye

La Comisión Estatal de Población (COESPO) informó que no cuenta con un registro oficial de personas provenientes de países de Medio Oriente en el estado, ya que quienes llegan por esas regiones no han acudido a albergues ni a las oficinas de la dependencia para recibir atención.

El titular de COESPO, Enrique Serrano Escobar, explicó que la dependencia no dispone de cifras ni estimaciones sobre migrantes de Medio Oriente, debido a que no existe un instrumento estatal que obligue a registrarse a quienes ingresan por vías distintas a los esquemas oficiales de atención. La COESPO brinda apoyo únicamente a quienes lo solicitan de manera voluntaria o permanecen en albergues coordinados con autoridades estatales y organizaciones civiles, y en esos espacios no se ha identificado presencia de migrantes de esa región.

Serrano Escobar añadió que quienes arriban por medios aéreos o terrestres y se alojan en domicilios particulares, hoteles o viviendas rentadas tampoco forman parte de ningún padrón estatal, lo que impide generar estadísticas específicas sobre ciertos grupos migratorios que no requieren asistencia institucional. La información sobre ingresos, estatus migratorio o nacionalidades podría estar en manos del Instituto Nacional de Migración, autoridad federal encargada del control documental.

En el mismo contexto, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, señaló que el flujo migratorio en Chihuahua mantiene una tendencia a la baja respecto a los niveles registrados hace casi dos años, cuando se estimó la presencia de más de 35 mil personas en Ciudad Juárez, generando presión en servicios públicos, albergues y operativos de seguridad.

De la Peña atribuyó la reducción del flujo a un reforzamiento de acciones federales en la frontera sur, así como a mayores controles en aeropuertos y puntos de revisión. Indicó que la presencia de ciudadanos venezolanos, quienes encabezaron los registros de migrantes en la entidad, ha disminuido y actualmente ocupa posiciones secundarias.

El gobierno estatal también indicó que las repatriaciones de mexicanos por Ciudad Juárez se mantienen estables, con un promedio de alrededor de 80 personas diarias, reflejando un escenario migratorio distinto al observado durante los momentos más críticos de movilidad humana en la frontera norte.

En conjunto, las autoridades sostienen que los indicadores generales muestran una disminución en la presencia de personas migrantes en la entidad, tanto en tránsito como en espera de cruzar hacia Estados Unidos, aunque mantienen atención permanente ante cualquier variación en la movilidad humana.

Construyen ocho canchas de futbol en Chihuahua rumbo al Mundial 2026

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen a cuatro presuntos integrantes de Los Mayos en Aldama con arsenal asegurado

Refuerzan protección de edificios públicos para la marcha del 8M en Chihuahua

Abordan el autocuidado emocional en conferencia de la Semana de la Salud 2026

Ataque con bote explosivo en aguas iraquíes atribuido a Irán
Becas en contraste: Cuauhtémoc Estrada señala diferencias entre apoyos federales y estatales
FIFA libera habitaciones reservadas para el Mundial 2026, aclara Gabriela Cuevas
Alcalde Marco Bonilla entrega calles pavimentadas y mejoras en infraestructura en el sur de Chihuahua
Walmart Delicias reabre sus puertas con inversión en infraestructura y servicios
Murió influencer tras grabar en tren
Familia de Leo exige justicia tras la muerte del niño en secundaria de Anáhuac
Derrumbe en mina de coltán en Congo deja al menos 200 muertos; cifras son disputadas por el grupo rebelde M23

Municipios

Más Noticias

Sheinbaum presenta iniciativa de reforma electoral; oposición advierte riesgos para contrapesos
Testigo protegido asegura que CJNG tenía armas y equipo de la Marina
Escala conflicto en Medio Oriente: destruyen buque iraní y se intensifican ataques en la región