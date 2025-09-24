COFEPRIS emite alerta por insulina falsificada Humalog: advierte riesgo grave para pacientes con diabetes

Miércoles 24 de septiembre de 2025

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria urgente por la detección de varios lotes falsificados del medicamento Humalog® (Insulina lispro / Insulina lispro protamina), una insulina esencial en el tratamiento de personas con diabetes.

La insulina en cuestión se presenta en frasco de 10 mililitros y es comercializada de forma irregular, sin las garantías de seguridad, calidad ni eficacia requeridas. Esta situación representa un riesgo crítico para la salud de los pacientes que dependen de este fármaco para controlar sus niveles de glucosa en sangre.

Ocho lotes falsificados

La alerta fue emitida tras el análisis documental realizado por la farmacéutica Eli Lilly y Compañía de México, titular del registro sanitario del producto, que reportó la existencia de ocho lotes falsificados, algunos de los cuales presentan inconsistencias en su información de fabricación y distribución:

D709739A – Caducidad: 15 FEB 2027

D711733A – Caducidad: 01 MAR 2027

D723069C – Caducidad: 14 MAR 2027

D669594A – Caducidad: 23 OCT 2026

D709740E – Caducidad: 20 FEB 2027

D711757C – Caducidad: 28 MAR 2027

D483156A – Caducidad: 13 ABR 2025

D513762C – Caducidad: 31 MAY 2025

En particular, el lote D483156A fue señalado por presentar inconsistencias entre el número de lote, la fecha de fabricación y el ingrediente activo, además de que su documentación de venta no fue reconocida por la empresa farmacéutica.

Un riesgo para la vida

COFEPRIS advirtió que el uso de medicamentos falsificados puede resultar ineficaz o incluso peligroso, ya que se desconoce su composición real, condiciones de almacenamiento y control de calidad. Para pacientes con diabetes, una insulina adulterada podría provocar hiperglucemia, coma diabético o la muerte.

“La insulina es un medicamento vital. Un producto falsificado no garantiza la estabilidad, la calidad ni la seguridad que requiere cualquier paciente”, reiteró el organismo regulador.

¿Cómo evitar medicamentos falsificados?

COFEPRIS emitió una serie de recomendaciones para consumidores, farmacias y personal médico:

Comprar medicamentos solo en establecimientos autorizados y con licencia sanitaria.

Verificar que el producto cuente con documentación legal de adquisición.

Consultar directamente con el titular del registro sanitario en caso de dudas sobre la autenticidad.

Acceder a la plataforma de distribuidores irregulares disponible en el portal oficial de COFEPRIS.

La dependencia exhortó a todos los actores del sector salud a reforzar las medidas de control en la cadena de distribución de medicamentos, particularmente en aquellos de alta demanda o destinados a enfermedades crónicas.

También invitó a la población a reportar cualquier sospecha sobre medicamentos irregulares al sitio web oficial www.gob.mx/cofepris

o a través de sus canales de denuncia ciudadana.